Sete homens são flagrados pescando em local proibido em Adamantina

Um motociclista, de 29 anos, morreu após um acidente de trânsito na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), na noite desta terça-feira (30), em Regente Feijó (SP).

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para atender um acidente de trânsito com vítima no km 544,300. Ao chegar no local, encontraram uma motocicleta caída e um homem, morador de Taciba (SP), já sem vida sobre a faixa de rolamento.

Pelo cenário, características da moto e do corpo, o policiamento suspeita que outros veículos se envolveram no acidente, porém não foram encontrados no local.

O trânsito fluiu com velocidade reduzida em uma das faixas de rolamento, devido a preservação do local para a realização da perícia.

O corpo do motociclista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Presidente Prudente.

O veículo foi liberado a um familiar da vítima.