Centro Universitário adquire equipamento de ponta para a Santa Casa de Adamantina

A Selar (Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação de Adamantina), sob a responsabilidade do secretário Ronaldo Pereira Dutra “Tuiuiú” e o diretor Luciano Netto, organizou na quarta-feira (1º), no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo, a 61ª edição do Torneio do Trabalhador com a participação de 16 equipes de 32 classes trabalhistas. Foram jogos disputados, que contaram com a presença de bom público.

O grande campeão foi o time Repositores/Pacoteiros, que venceu os Eletrecista/Moto Boys por 2 a 1 nos pênaltis após empatar sem abertura de contagem no tempo normal. O destaque foi para o goleiro Felipe Fiorentin, do Eletrecista/ Moto Boys, que levou troféu de menos vazado da competição sem tomar gol. O artilheiro foi Everton Cardoso “Evinho”, 3 gols, do Motoristas/ Office Boys, que ganhou na disputa do sorteio.

Na terceira colocação ficou o time “Motorista/Office Boys” e, na quarta, os “Motorista/ Canavieiros.

E como atleta mais idoso a participar da competição, José Alberto Carvalho “Zé Valente, com 75 anos (Motoristas/Office Boys), foi homenageado pela Organização.

IDEALIZADOR JOSÉ MÁRIO

O Torneio da Liberdade foi idealizado pelo jornalista e radialista José Mario Toffoli em 1962, com objetivo de incentivar o esporte e unir os funcionários de diversas empresas e classes trabalhistas do município.