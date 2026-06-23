Festa Junina da Paróquia Santo Antônio mais uma vez é sucesso

A 34ª edição da Festa Junina da Paróquia Santo Antônio foi marcada pelo sucesso de público, animação e espírito de solidariedade. Mais uma vez o grandioso evento foi realizado no Recinto Poliesportivo de Adamantina, que recebeu enorme estrutura.

Milhares de pessoas passaram pelo recinto, prestigiaram as atrações, saborearam as comidas típicas e contribuíram com mais uma edição de um dos eventos mais tradicionais da comunidade.

Além das comidas e bebidas, a organização do evento mais vez foi excelente, mostrando o envolvimento e espirito de equipe da comunidade católica, desta que é considerada a maior Festa Junina de Adamantina.

O grande momento da festa aconteceu durante o aguardado sorteio de prêmios, realizado no encerramento do evento. O prêmio principal, um carro, saiu para Luis Alves, portador do cupom nº 11.394, que comemorou a conquista juntamente com familiares e amigos.

Além do automóvel, dezenas de outros participantes foram contemplados com diversos prêmios, entre eles bicicletas, eletrodomésticos, brindes e vales-presente, destacando o clima de alegria e confraternização que marcou toda a programação.

A comissão organizadora ressaltou o sucesso da festa e fez questão de agradecer a participação da população, dos voluntários, patrocinadores e colaboradores que contribuíram para a realização do evento.

Foto: Milton Ura/No Clik com o Senhor

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