Projeto Bom de Nota, Bom de Dança – Plano Anual 2026 realiza eventos de lançamento em Flórida Paulista e Adamantina

As cidades de Flórida Paulista (SP) e Adamantina (SP) recebem, nos dias 23 e 24 de junho, os eventos de lançamento do projeto Bom de Nota, Bom de Dança – Plano Anual 2026, realizado pela Associação Pro Esporte e Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (LIC), com patrocínio da Branco Peres Agrobusiness.

Os eventos são gratuitos e abertos ao público e têm como objetivo apresentar oficialmente à comunidade a nova edição do projeto, que oferecerá aulas gratuitas de balé e danças urbanas, ampliando o acesso à cultura, à educação e ao desenvolvimento social de crianças e adolescentes da região.

Durante os encontros, a população poderá conhecer a proposta pedagógica do projeto, as modalidades que serão desenvolvidas ao longo do ano e a importância da arte como ferramenta de transformação social.

Além das aulas totalmente gratuitas, os participantes terão acesso a uma estrutura completa, com uniformes, materiais e lanches inclusos, garantindo melhores condições de permanência e participação nas atividades.

O Bom de Nota, Bom de Dança – Plano Anual 2026 busca promover o desenvolvimento artístico, estimular a criatividade, fortalecer a autoestima e incentivar a disciplina, a expressão corporal e a convivência social, contribuindo para a formação integral dos participantes.

A iniciativa reforça o compromisso de democratizar o acesso à cultura e proporcionar oportunidades para que crianças e adolescentes possam desenvolver seus talentos em um ambiente acolhedor, seguro e acessível.

A comunidade das duas cidades está convidada a participar dos eventos e conhecer de perto uma iniciativa que une arte, educação e inclusão social.

Serviço

Evento de lançamento – Flórida Paulista (SP)

Projeto: Bom de Nota, Bom de Dança – Plano Anual 2026

Data: 23 de junho

Horário: 19h

Local: Secretaria da Educação – Praça Gerson V. Ferracini, 10 – Centro

Entrada: Gratuita e aberta ao público

Evento de lançamento – Adamantina (SP)

Projeto: Bom de Nota, Bom de Dança – Plano Anual 2026

Data: 24 de junho

Horário: 18h

Local: Anfiteatro Fernando Paloni – Praça Hélio Micheloni, Av. Ademar de Barros, 196 – Centro

Entrada: Gratuita e aberta ao público