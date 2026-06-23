LF STÚDIO DE PILATES: Atendimento individual com qualidade especial…

“Com 10 sessões você perceberá a diferença, com 20 sessões os outros irão perceber a diferença e com 30 sessões você vai ter um novo corpo.” (Joseph Pilates)

Sérgio Barbosa (*)

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Atualmente existem atividades diversas em todas as áreas de atuação que envolvem o MERCADO, ainda, considerando que se torna necessário um envolvimento com as prioridades afins as necessidades das pessoas em geral…

Portanto, independente desta ou daquela prioridade, cada qual dev saber onde buscar o seu interesse para que possa estar de acordo com suas expectativas em nível individual ou coletivo…

Desde o ano de 2.020, o STUDIO LF está sob a direção técnica de LEILA CRISTINA FRATA DIAS, porém, a marca da proposta está apresentada como LF STÚDIO DE PILATES…

Também, não tem como levar adiante um PROJETO sem o apoio da FAMÍLIA, portanto, LEILA conta com o incentivo da mãe, MARIA APARECIDA FRATA, ainda, da avó, LAURA BORTOLOTTI FRATA, não se esquecer do avô, GERSY FRATA (in memoriam)

Neste PANORAMA FAMILIAR, deve-se considerar que a proposta da LF está focada no PILATES por meio de SESSÃO INDIVIDUAL, neste caso em especial, voltada para a liberação de tensões musculares, promovendo a diminuição das dores e também do relaxamento…

O ATENDIMENTO personalizado da LF PILATES demonstra o compromisso com o/a PACIENTE, considerando todas as necessidades do mesmo quando se trata de um TRATAMENTO com padrão de qualidade em FISIOTERAPIA pautada pela proposta que o PILATES proporciona…

Diplomada pela FAI, a fisioterapeuta LEILA está em constante busca pelas novas técnicas para um ATENDIMENTO além do esperado pelos/as PACIENTES, assim, a LF estar em sintonia com as necessidades e exigências nesta área da saúde…

Os atendimentos são realizados de forma para PENSAR A INDIVIDUALIDADE do/a paciente, buscando um direcionamento específico depois da AVALIAÇÃO PRÉVIA e possíveis problemas no decorrer do ATENDIMENTO PERSONALIZADO…

A LF Studio de Pilates, possui uma INFRAESTRUTURA compatível com as atividades desenvolvidas, a saber: possui quatro aparelhos de Pilates (Cadillac, Reformer, Chair e Barrel), Mat Pilates, acessórios, bem como, um Mini Columpio, permitindo a realização do Pilates em suspensão…

Mesmo que existam outras propostas no mercado atual focado no PILATES, o/a CLIENTE que busca aquele DIFERENCIAL envolvendo o/a mesmo/a como PACIENTE, pode ter a certeza de estar em MÃOS que FOCAM a plena recuperação por meio das atividades da LF STÚDIO DE PILATES…

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(*) jornalista profissional diplomado – MTb 16.772/SP – MS 18.209/SJSP

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