Oficina PONTOS MIS integra programação dos 77 anos de Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, informa que a realização da Oficina PONTOS MIS integra a programação comemorativa pelos 77 anos do município. A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, informa que a realização da Oficina PONTOS MIS integra a programação comemorativa pelos 77 anos do município.

Adamantina passou a integrar, em 2024 o programa Pontos MIS, por meio do Museu da Imagem e Som (MIS), instituição vinculada à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Em 2026 foi assinada a renovação.

A iniciativa tem como objetivo democratizar o acesso à cultura audiovisual e ampliar a formação cultural em diferentes regiões do estado.

Os Pontos MIS são espaços culturais distribuídos em municípios paulistas que oferecem programação gratuita com exibições de filmes, documentários, curtas-metragens e outras produções audiovisuais. Esses espaços podem ser bibliotecas, centros culturais, cinemas comunitários, entre outros, contribuindo para a descentralização do acesso à cultura.

O programa busca levar a experiência cinematográfica para além dos grandes centros urbanos, alcançando cidades do interior e promovendo o acesso gratuito à produção audiovisual nacional e internacional, além de incentivar a formação de gestores e agentes culturais municipais.

Na região oeste paulista, apenas cinco municípios foram selecionados para integrar a iniciativa estadual em 2026, entre eles Adamantina.

Nesta segunda-feira (22), o Anfiteatro Fernando Paloni recebeu a Oficina PONTOS MIS, ministrada pelo cineasta, fotógrafo e arte-educador Ralf Friederichks.

Com mais de 25 anos de atuação em projetos de formação audiovisual, o profissional percorre cidades do interior de São Paulo ensinando crianças e jovens a produzir cinema. Sua metodologia combina técnicas artesanais, como a construção de projetores com materiais simples, e recursos digitais, incluindo o uso de celulares, promovendo uma abordagem prática e acessível ao universo cinematográfico.

A oficina já passou por diversos municípios paulistas, contribuindo para a formação cultural e o estímulo à criatividade de estudantes e participantes.