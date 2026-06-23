Secretaria de Saúde inicia implantação da equipe multiprofissional (eMulti) para fortalecer a Atenção Básica

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a implantação da equipe multiprofissional (eMulti), estratégia do Ministério da Saúde voltada ao fortalecimento da Atenção Básica e à ampliação do cuidado integral à população.
Nesta fase inicial, a equipe passa a atuar em apoio a quatro equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), contribuindo para a qualificação do atendimento prestado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e para o fortalecimento das ações desenvolvidas nas unidades de saúde.
Nesta fase inicial, a equipe passa a atuar em apoio a quatro equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), contribuindo para a qualificação do atendimento prestado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e para o fortalecimento das ações desenvolvidas nas unidades de saúde.
A eMulti é composta por profissionais de diferentes áreas: psicologia, educação física, nutrição e serviço social, que atuarão de forma integrada com as equipes da Atenção Básica. O objetivo é ampliar as ações de promoção da saúde, prevenção de doenças, acompanhamento de grupos específicos e apoio técnico interdisciplinar no cuidado à população.
A iniciativa representa um avanço importante para a saúde do município, ao possibilitar maior acesso a atendimentos especializados dentro da própria Atenção Básica, fortalecendo o trabalho em rede e qualificando o cuidado oferecido aos usuários.
A Secretaria Municipal de Saúde destaca que esta é a etapa inicial da implantação. A previsão é de ampliação progressiva da eMulti, conforme a expansão dos repasses federais destinados à estratégia, com o objetivo de atender um número cada vez maior de equipes da Saúde da Família.
Com a iniciativa, a Administração Municipal reafirma seu compromisso com a melhoria contínua da saúde pública, investindo em ações que promovam prevenção, cuidado integral e mais qualidade de vida para toda a população.
COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA – FOTO ILUSTRATIVA
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