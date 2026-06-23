Secretaria de Saúde inicia implantação da equipe multiprofissional (eMulti) para fortalecer a Atenção Básica

Nesta fase inicial, a equipe passa a atuar em apoio a quatro equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), contribuindo para a qualificação do atendimento prestado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e para o fortalecimento das ações desenvolvidas nas unidades de saúde.

A eMulti é composta por profissionais de diferentes áreas: psicologia, educação física, nutrição e serviço social, que atuarão de forma integrada com as equipes da Atenção Básica. O objetivo é ampliar as ações de promoção da saúde, prevenção de doenças, acompanhamento de grupos específicos e apoio técnico interdisciplinar no cuidado à população.

A iniciativa representa um avanço importante para a saúde do município, ao possibilitar maior acesso a atendimentos especializados dentro da própria Atenção Básica, fortalecendo o trabalho em rede e qualificando o cuidado oferecido aos usuários.