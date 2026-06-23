Corrente de solidariedade fortalece atendimento a famílias em vulnerabilidade em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Fundo Social de Solidariedade, realizou o repasse de 150 cobertores e 125 cestas básicas à Secretaria Municipal de Assistência Social.

Os itens serão destinados a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social no município, reforçando o atendimento às demandas emergenciais e o apoio às famílias que mais necessitam.

A ação integra uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, que encaminhou as doações ao município, cabendo à Administração Municipal a organização e distribuição dos itens por meio do trabalho social desenvolvido localmente.

A iniciativa reforça a importância da união de esforços entre Estado e Município na promoção da solidariedade e no fortalecimento das políticas públicas de assistência social.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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