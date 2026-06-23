Autorizada a compra de área para construção de casas populares da CDHU em Adamantina

Os vereadores adamantinenses aprovaram por unanimidade, na sessão ordinária da Câmara Municipal realizada na noite de segunda-feira (15), o Projeto de Lei nº 037/2026, que autoriza a Prefeitura a adquirir uma área destinada à implantação de um empreendimento da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) no município.

O imóvel possui 137.430 metros quadrados e está localizado na Estrada Municipal José Bocardi (ADM-030), prolongamento da Avenida da Saudade, em frente ao Condomínio Bellagio Residencial Clube. A área corresponde à Matrícula nº 29.305 do Cartório de Registro de Imóveis de Adamantina.

De acordo com o projeto, a aquisição tem como finalidade viabilizar a construção de um conjunto de casas populares por meio da CDHU, conforme previsto no Termo de Adesão nº 0073/25 firmado com o Governo do Estado de São Paulo.

O valor máximo autorizado para a compra é de R$ 1.574.000,00, conforme avaliação realizada pela Comissão Permanente de Avaliação da Prefeitura. O montante foi considerado compatível com o interesse público e com os parâmetros técnicos estabelecidos pelo município.

As despesas para a aquisição do terreno, segundo estabelecido pela nova Lei, correrão por conta de dotações próprias previstas no orçamento municipal de 2026, podendo ser suplementadas, caso necessário.

Em abril de 2024, conforme divulgado pela Prefeitura, Adamantina foi contemplada com 120 casas, a serem implantadas na área aprovada.

No final de maio deste ano, a Prefeitura recebeu representantes da CDHU para discutir a implantação, no município, do projeto habitacional piloto de grande porte, considerado um modelo inovador dentro da política habitacional do Estado. Sendo assim, Adamantina deve ser o primeiro município paulista a receber um empreendimento baseado em uma proposta multissetorial de habitação social integrada a outros usos urbanos, articulando moradia, infraestrutura e desenvolvimento da cidade.

Após a reunião, representantes da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano e da Prefeitura realizaram visita técnica ao terreno para avaliação inicial da área e análise da viabilidade do projeto. Mais de dez profissionais da companhia participaram da vistoria, que incluiu levantamento técnico com uso de drone.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo já autorizou a CDHU a desenvolver o projeto para 120 unidades habitacionais no município.

Por Folha Regional Adamantina

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