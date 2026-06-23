QualiAgro integra programação do MotoRock Festival 2026 em comemoração aos 77 anos de Adamantina

A população de Adamantina e região terá mais uma oportunidade de prestigiar e adquirir produtos da agricultura familiar durante o MotoRock Festival 2026, que acontece nos dias 27 e 28 de junho, no Parque dos Pioneiros, em comemoração aos 77 anos do município. A população de Adamantina e região terá mais uma oportunidade de prestigiar e adquirir produtos da agricultura familiar durante o MotoRock Festival 2026, que acontece nos dias 27 e 28 de junho, no Parque dos Pioneiros, em comemoração aos 77 anos do município.



Com todos os espaços já definidos pela organização, a QualiAgro estará presente na programação do evento, reunindo produtores rurais de Adamantina e oferecendo ao público uma variedade de produtos frescos e de qualidade, comercializados diretamente pelos agricultores. Entre os itens disponíveis estarão produtos hortifrúti, leite e derivados, além de mel.





O MotoRock Festival é promovido pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com apoio de grupos de motociclistas da região e participação da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA).



A presença da QualiAgro no evento reforça o compromisso da Administração Municipal com o fortalecimento da agricultura familiar, a valorização dos produtores locais e o incentivo às cadeias produtivas do município. A iniciativa também contribui para aproximar produtores e consumidores, estimular a geração de renda no campo e ampliar o acesso da população a alimentos frescos e produzidos localmente.