Município aguarda demarcação dos lotes para iniciar obras de ampliação do Cemitério

A Lojas CEM, que confirmou em abril sua chegada a Adamantina com a aquisição de dois imóveis na esquina da Avenida Capitão José Antônio de Oliveira com a Rua Deputado Salles Filho – do antigo auto posto Murillo e do espaço que abriu o Ministério do Trabalho – ampliou seus investimentos na cidade com a aquisição de um terceiro imóvel, na rua Deputado Salles Filho, onde funcionava uma loja/boutique. Esse novo espaço fica ao lado do antigo Ministério do Trabalho e amplia a área que vai receber a nova loja da rede varejista.

Nesta terça-feira (30), homens e máquinas trabalhando no local e flagrou o momento da demolição deste terceiro imóvel. Em abril o diretor de expansão da Lojas CEM, Eder Benito, revelou que as obras, após iniciadas, devem ser concluídas em cerca de 100 dias. Isso sinaliza que em meados de agosto/setembro a nova loja deve ser inaugurada na cidade, com previsão de serem gerados cerca de 25 empregos.

Além de fomentar a economia local, com geração de impostos e empregos, a chegada do investimento põe fim à situação da esquina onde vai ser instalada a nova loja, de dois imóveis estavam fechados há anos e impactavam todo o entorno dessa região de comércio, acrescidos agora pela incorporação de um terceiro imóvel ao projeto. Todas as negociações foram mediadas pela imobiliária Kasa Imóveis.

LOJAS CEM

Com 72 anos de mercado, a Lojas CEM tem mais de 300 unidades nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. Uma das mais recentes foi inaugurada em Osvaldo Cruz, em julho do ano passado. A rede não atua com vendas online e aposta todas as suas estratégias em lojas físicas.

Conforme seu site institucional a empresa teve seu início em 1952 como uma pequena oficina de bicicletas na cidade de Salto, na Região Metropolitana de Sorocaba. Com o passar dos anos o negócio evoluiu. A sigla CEM – Centro dos Eletrodomésticos e Móveis – foi escolhida em 1976 por meio de um concurso que movimentou a região.