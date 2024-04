Quermesse da Padroeira Nossa Senhora de Fátima será no Poliesportivo este ano

Após pedido do setor, prefeito Márcio Cardim decretou situação de emergência no Município devido estiagem prolongada

O prefeito de Adamantina, Márcio Cardim (PSD), decretou situação de emergência no Município devido à estiagem prolongada que afetou a produção agrícola da safra 2023/24. O documento, publicado nesta quarta-feira (24), é resultado de reunião entre representante do setor, o Executivo, o Legislativo e a área tecnológica por intermédio da Aeaanap (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista), representada pelo Eng. André Luiz Borrasca, e do conselheiro federal do Sistema Confea/Crea, Eng. Daniel Robles (PSD).

Conforme o Eng. Alexandre Altrão, interlocutor do pedido, a medida adotada pela Prefeitura visa garantir a proteção dos produtores do Município, já que vão poder recorrer a linhas de crédito para minimizar os prejuízos causados pela estiagem prolongada aliada às altas temperaturas.





“Entendo que é necessário ajuda efetiva principalmente para o pequeno e médio produtor conseguir honrar seus débitos e se programar para safra 2024/25. As cooperativas e os distribuidores do agronegócio regional solicitam em caráter de urgência, diante do cenário negativo da atual safra, possíveis auxílios emergenciais ao setor, sendo um segmento de suma importância para a economia, gerando emprego e renda”, pontua.



O pedido de auxílio foi feito, além de Cardim e Robles, também aos vereadores Noriko Saito (PSD), Riquinha do Bar (PSD) e Hélio José (PP), que entenderam a necessidade e apoiam a decisão do Executivo municipal. “A diminuição da produtividade da região na cultura do amendoim é de aproximadamente 70%, por exemplo. Outro ponto é que a produção está sem qualidade para exportação e consumo”, ressalta Altrão.

O decreto também considerou relatório emitido pela Cati (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral), que enfatiza a necessidade da adoção de medidas pelo poder público municipal, além de dados locais que estão disponíveis através de estação meteorológica automatizada da Associação dos Engenheiros.

ÁREA TECNOLÓGICA

A área tecnológica, representada pela Aeaanap e o Sistema Confea/Crea, é essencial para minimizar os efeitos das mudanças climáticas. Tanto é que, no ano passado, a entidade de classe instalou uma estação meteorológica automatizada em Adamantina, que oferece dados confiáveis para as inovações e soluções públicas por meio da Engenharia.

“Precisamos implantar ferramentas, dentro do escopo de cidades inteligentes, que promovam mais eficiência no monitoramento das condições climáticas e na operação dos serviços em benefício da população, inclusive, da área rural”, explica o Eng. Daniel Robles.