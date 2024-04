Suas refeições diárias estão no REDE SETE

As equipes de Voleibol Masculino e Feminino da Selar/ Adamantina/Capaz/FAI, sob orientação Pedro Milanesi e Larissa Trindade, entram em quadra neste sábado (13), em duas competições.

LIVEA

Pela Liga de Voleibol Entre Amigos de Presidente Epitácio, no sábado (13), no Centro Esportivo Prof. Carlos Santana Bueno (Ginásio do Navarro), as equipes adamantinenses infantis Sub-16, enfrentam Pereira Barreto.

O primeiro jogo será às 8h30, masculino e no segundo às 9h30, o feminino.

JOGOS DA JUVENTUDE EM IRAPURU

A equipe masculina Sub-18, pelo Jogos Estaduais da Juventude, joga no sábado (13), às 14h00 no Ginásio de Esportes, em Irapuru, enfrenta os donos da casa.