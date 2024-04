Iniciadas obras para pavimentação de avenida com parceria público-privada

Deputado estadual visitou Adamantina no sábado (20), ressaltando compromisso com a cidade por meio do grupo PL/PSD/PSDB

Adamantina recebeu, no sábado (20), a visita do deputado estadual Ricardo Madalena (PL). A partir de convite do Eng. Daniel Robles (PSD), que é conselheiro federal do Sistema Confea/Crea, o parlamentar – que também é Engenheiro – participou de evento da Aeaanap (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos), quando reafirmou o compromisso de continuar trabalhando pela cidade.

Entre as pautas encabeçadas por Madalena, por meio da articulação de Robles, está a transformação da Aeaanap em entidade de utilidade pública estadual. Com isso, a organização pode ampliar os serviços à sociedade, por meio de qualificações, formações e participando de projetos de fomento estaduais e federais, entre outras ações de interesse social, inclusive fazendo parcerias com outras entidades de serviço. Outra iniciativa de autoria de Ricardo Madalena a partir do trabalho de Daniel Robles objetiva proporcionar mais segurança e maior responsabilidade às instalações contra incêndios e emergências por meio de um profissional legalmente habilitado e com atribuição adequadamente estabelecida pelo Crea-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo).

“O presente projeto de lei visa dar mais segurança às edificações, instalações e situações que envolvam o emprego de energia elétrica e equipamentos ligados à tecnologia da informação, que consomem considerável quantidade de energia e poderão, se mal instalados, ocasionar sérios riscos à edificação e à comunidade”, consta na justificativa da proposta.

APOIO PARA ADAMANTINA

E, durante encontro em Adamantina, com a presença ainda do prefeito Márcio Cardim (PSD) e o presidente do PL na cidade, o secretário municipal Gustavo Taniguchi, o deputado estadual reafirmou o compromisso de continuar trabalhando em prol da cidade com apoio ao grupo político formado, além do PL e PSD, também pelo PSDB.

“Além destas duas pautas, temos articulado outras iniciativas visando o crescimento do nosso Município e o fortalecimento da classe profissional. E o apoio do deputado Ricardo Madalena ao nosso time reforça este comprometimento com o desenvolvimento de Adamantina”, pontuou Robles.