PETSMED é o novo centro veterinário de Adamantina

Trazendo o que há de melhor em cuidados para os animais de estimação, inaugurada em março, a Petsmed conta com equipamentos modernos e uma estrutura adequada para atender a cada tipo de animal.

O diferencial está no atendimento personalizado, que considera as particularidades de cada pet, ao mesmo tempo que simplifica o diagnóstico para entendimento dos tutores.

À frente do Petsmed está o renomado médico veterinário Alan Dalbello, que acumula sete anos de experiência com animais de pequeno porte em São Paulo, aprimorando seus conhecimentos em clínica médica e cirúrgica de cães e gatos.

A proposta é trazer um atendimento humanizado, direcionado à saúde e bem-estar dos animais de companhia.

Localizado na rua Deputado Salles Filho, 615 – centro (próximo aos Correios), o Petsmed oferece atendimentos clínicos e cirúrgicos para cães e gatos, contando com parcerias com médicos especializados em todas as áreas da veterinária.

Além disso, o centro veterinário possui um serviço de banho e tosa climatizado e extremamente acolhedor.

Aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados das 8h às 13h.

Visite e proporcione o melhor cuidado para o seu pet. Telefone (18) 99723-4568.