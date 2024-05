Com as obras concluídas, área gastronômica deve ser inaugurada no aniversário da cidade

Com muita animação, preparo físico e alegria, a comunidade universitária e regional participou da Corrida 5K na manhã deste domingo, 28, no Parque dos Pioneiros, que abriram os Jogos Universitários 2024 do Centro Universitário de Adamantina. A caminhada e o ciclismo também marcaram presença para fins de promoção da saúde.

A largada e a chegada ocorreram na rua Prefeito Antônio Cescon, sendo a disputa da corrida de cinco quilômetros dividida entre a comunidade geral e a comunidade universitária (estudantes, docentes e servidores técnico-administrativos), com premiação para a 1ª a 3ª colocação (Geral – masculino e feminino e Comunidade FAI – masculino e feminino).

Também foram subdivididos por idade, com troféus da 1ª a 3ª colocação de 18 a 29 anos, homens e mulheres; de 30 a 39 anos, com classificação nas três posições no pódio conforme o gênero; de 40 a 49 anos; e acima de 50 anos.

Organizados pela pró-reitoria de Extensão (PROEXT), com parceria das atléticas dos cursos, os Jogos acontecem até o dia 6 de maio nas dependências do Câmpus III.

“A corrida de rua já é uma tradição do JUFAI e, sem dúvida, a modalidade mais democrática dos jogos. Nesta edição, procuramos dar maior ênfase à corrida, agendando sua realização em um domingo pela manhã, que é o dia em que provas desta natureza são realizadas em todo o mundo. Procuramos agregar uma participação mais efetiva de toda comunidade FAI e, também, dos apaixonados por corrida de rua em Adamantina e toda região”, explica o coordenador de Projetos de Extensão da Área de Humanas, Prof. Me. José Eduardo Lima Lourencini.

Em sua fala antes da premiação, a pró-reitora de extensão e presidente da Comissão Organizadora, Prof.ª Dra. Liliana Martos Nicoletti Tóffoli, agradeceu a participação da comunidade e adiantou sobre a exposição de fotos inaugurada na abertura desta edição dos Jogos Universitários. Trata-se do registro fotográfico realizado por estudantes de Publicidade e Propaganda do 1º Festival Esportivo APAE/FAI, promovido em novembro de 2023 por um projeto de extensão do curso de Educação Física em junção com a organização Olimpíadas Especiais Brasil.

Além de acompanhar e torcer pelos times, o público pode conferir a exposição fotográfica dos jogos esportivos adaptados para pessoas com deficiência atendidas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Adamantina, na Quadra 1 do Câmpus III.

Os jogos são transmitidos ao vivo via Youtube da @unifaiadamantina, a partir das 19h30.

A galeria de fotos está disponível no portal do Centro Universitário de Adamantina. Mais detalhes das modalidades e tabelas em fai.com.br/junifai.

Algumas premiações

José Roberto da Silva (Runner de Pacaembu) foi o 1º colocado da categoria Geral Masculino com 17’’16”. Na categoria Geral Feminino, Josefa Zelma da Silva Gomes (Runner de Pacaembu) conquistou a 1ª colocação com 23’02”.

Na categoria feminino de 18 a 29 anos, Isabele Testa Martinez obteve destaque no pódio com 28’06”. Com 23’41”, Kelly da Silva Nunes Facião (Família Facião) foi a primeira colocada na categoria de 30 a 39 anos.

De 40 a 49 anos, Paula Mariana Spina Rodrigues, alcançou a primeira colocação com 24’05”. Na categoria 50 anos ou mais, Andréia Maria Silva Duarte (Parapuã Runners) terminou a prova com 27’16”, atingindo o primeiro lugar do pódio.

No masculino de 18 a 29 anos, Cassio Nakaoka Vicentini finalizou a corrida com 19’57”. De 30 a 39 anos, Andherson Roberto de Oliveira (Farofeiros Runners/Fast) foi quem completou a prova em menos tempo na categoria, com 18’42”.

Na categoria de 40 a 49 anos, Odair José de Souza Castro (Crazy4Run), com 19’31”, obteve destaque no pódio. Acima de 50 anos, Edvaldo Rodrigues (Corinthians) com 19’07”.

Já na categoria Comunidade FAI – feminino, Maria Gabriela Cararo Cabral conquistou a primeira colocação com 25’16”. E Comunidade FAI – masculino quem levou a melhor foi Mauricio da Silva, do curso de Educação Física, com 19’11”.