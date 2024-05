PROVÍNCIA, POLÍTICA, MERCADO E CENÁRIO 0RGANIZACIONAL…

“No inferno os lugares mais quentes são reservados àqueles que escolheram a neutralidade em tempo de crise.” (Dante Alighieri)

By seb@r.

Nestas últimas semanas, a MÍDIA PROVINCIANA tem se preocupado em ENTERVISTAREM os tais PRÉ-CANDITADOS ao cargo de EXECUTOR MUNICIPAL, ou seja, desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Desta forma, pode-se afirmar que o cenário é mais do que complicado neste novo tempo novo para o contexto provinciano em todas as áreas, considerando a importância do comércio para o desenvolvimento e ponto quase final…

Ainda, pelo jeito, o poder público continua com as mesmas estratégias viciadas de sempre, ou seja, com uma Equipe de amadores tentando conduzir sob a batuta do PRÉ executor, isto e mais aquilo, porém, sem mais, todavia, com muitos menos…

A comunidade provinciana não pode ficar em compasso de espera pra ver o que pode ocorrer daqui pra frente, caso contrário tudo pode ficar pra trás em meio aos desencontros dos outros interesses patrocinados pelos mesmos de sempre deste ou do outro lado de um mesmo lado…

Além do mais ou de menos, talvez, de menos, as coisas andam devagar e quase parando nos lados das PAREDES ALVAS, ainda, as projeções são as piores possíveis nestes próximos anos de tempos bicudos na área do ensino superior e ponto quase final…

Portanto, torna-se necessário que as organizações que desenvolvem atividades em todas as áreas do mercado, ou seja, produção disto ou daquilo, bem como, na prestação de serviços em tempo de pós-globalização organizacional…

Não se pode esquecer que existem diversas possibilidades de apoio em todas as áreas do mercado por meio das propostas patrocinadas pela “Gestão” afins aos objetivos desta ou daquela Organização…

Também, buscar o apoio das ações mercadológicas por meio da aplicação da “Pesquisa de Mercado” para a escolha do local e implantação do Projeto, também, quais as possibilidades de expansão da Organização…

Assim, espera-se que os/as empresários/as provincianos/as possam buscar tais possibilidades visando a retomada do que se perdeu ou ficou para trás neste últimos 10 anos, também, pelos DESENCONTROS MEDIADOS pela PANDEMIA, caso contrário, outras empresas deste ou daquele segmento, podem seguir pelo mesmo caminho daquelas que se perderam ou fecharam as portas por causa disto ou daquilo…

Ainda, o Legislativo provinciano deve ficar atento ao mercado organizacional para seguir a proposta de sempre, ou seja, “melhor prevenir do que remediar”, se possível buscando novas alternativas por meio dos contatos deste ou do outro lado visando estar em conexão com as NOVAS EXIGÊNCIAS do MERCADO em tempo de pós-globalização ORGANIZACIONAL…

Neste contexto plural para o cenário regiocal, ou seja, “do regional para o local”, “todo cuidado é pouco”, por isso e mais aquilo, torna-se mais do que necessário utilizar a denominada “tática de guerrilha”, a saber, “a melhor defesa é sempre o ataque” e vamos que vamos neste tempo novo tempo para a Província em meio aos OCASOS DE UM TALVEZ com os PRÉ-CANDIDATOS ao EXECUTIVO MUNICIPAL…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

Pra não esquecerem, a saber: PERDERAM MANÉS!

