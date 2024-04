Academia DG Sport conquista bons resultados contra Lucélia pela Copa de Base

Em mais uma jornada esportiva pela rodada da 4ª Copa Regional de Categorias de Base de Futebol de Campo, as equipes da Academia DG Sport de Adamantina, Sub-11, Sub-13 e Sub-15 enfrentaram no sábado (20), no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo, em Adamantina, as equipes do Dell de Lucélia.

Nos três compromissos diante da sua torcida as categorias menores da Academia DG Sport/ Adamantina conquistaram ótimos resultados, com seguintes placar:

SUB-11

DG Sport 1 x 1 Dell Lucélia.

Gol: Pedro Savi

SUB-13

DG Sport 6 x 3 Dell/ Lucélia

Gols: Kaique Clementino (3), Vitinho, Felipe Brito e João Guerra (1-cada)

SUB-15

DG Sport 1 x 0 Dell Lucélia.

Gol: Murilo Aguiar

JUNQUEIRÓPOLIS

As equipes da Academia DG Sport, terá seus próximos compromissos no sábado (27), à partir das 8h30, no Estádio Municipal Raphael Capelli em Junqueirópolis, onde enfrentarão as equipes da CME de Junqueirópolis

COMISSÃO TÉCNICA

A comissão técnica da Academia de Futebol DG Sport /Adamantina, é formada por Luan Guerra, Dagoberto Pereira e Eduardo Martines (Técnicos).

Na foto, o bom jogador Joãozinho, do Sub-11, da Academia DG Sport.