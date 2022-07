Técnicos da Secretaria de Assistência Social de Adamantina e membros do CMAS participam de encontro do CONSEAS/SP

Os técnicos da Secretaria de Assistência Social de Adamantina e membros do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) participaram de uma reunião descentralizada presencial do Conselho Estadual de Assistência Social do Estado de São Paulo (CONSEAS/SP) na cidade de São José dos Campos.

O encontro, que teve duração de dois dias, tratou dos temas: O Papel do Conselho e dos Conselheiros; Inscrição de Entidades no CMAS e o Auxílio Brasil. A presença dos representantes do CMAS foi importante, pois o Conselho de Assistência Social para o Município é um órgão que delibera, fiscaliza, e luta pela garantia e defesa dos Direitos, sendo ele a representação do público utilitário das políticas de Assistência Social, composto por representantes da Sociedade Civil e Governo.

Outro tema tratado foi a respeito das atribuições dos conselhos municipais, pois cabe a eles inscrever e fiscalizar as entidades e organizações da Assistência Social, bem como os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, conforme parâmetros e procedimentos nacionalmente estabelecidos.

O encontro abordou também o Auxílio Brasil que é um programa recente e veio substituir o Bolsa Família.