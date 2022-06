Negociação para aquisição da área de implantação do Parque Tecnológico com Distrito Industrial está avançada

A concretização da compra da área para a implantação do Parque Tecnológico com Distrito Industrial em Adamantina é um dos maiores objetivos da Prefeitura do Município para 2022. E, segundo revelou o prefeito Márcio Cardim (União Brasil) em entrevista à TV Folha Regional ao vivo na segundafeira passada (20), a tramitação caminha bem.

A instalação do complexo está prevista, segundo o chefe do executivo, para a margem da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), entre o trevo do Campus II da UNIFAI e o trevo de acesso à Lagoa Seca.

A extensão total seria de 240.000 metros quadrados – ou 10 alqueires de terra –, o que possibilita a divisão de aproximadamente 170 lotes de 1.000 metros quadrados.

“A negociação está em ritmo bastante avançado. Acredito que caminhando para um final feliz. E esperamos em breve ter esta área para fazer mais esse investimento no nosso município”, disse Cardim.

O projeto já elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento prevê a junção do loteamento do novo Distrito Industrial e a estrutura de Hubs de Inovação com a participação de empresas parceiras.

A proposta é seguir o exemplo do Parque Tecnológico de São José dos Campos/ SP para implementar o desenvolvimento e geração de emprego e renda, transformando o Parque Tecnológico de Adamantina em um espaço para a busca da promoção da ciência, da tecnologia, da inovação e do empreendedorismo por meio de empresas e instituições vinculadas.