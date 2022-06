Real Madrid e Juventus estreiam com vitória no Campeonato Interno da Vila Freitas

As equipes do Real Madrid e Juventus estrearam com vitória na abertura da primeira rodada do tradicional Campeonato Interno de Futebol Médio da Associação dos Moradores da Vila Freitas.

Nos jogos realizados nesta terça-feira (21) as das duas equipes conquistaram seus três, primeiros pontos na competição com os seguintes resultados:

-Na primeira partida o Real Madrid, com os gols marcados por Xande (2), Maurício e Ramon venceu por 4 a 0 o Bayer de Munique.

-Já no segundo jogo, o Juventus, com os gols marcados por Piu (2), Michel e Jorjão Sacoman venceu por 4 a 2, o Liverpool, que descontou com os gols marcados por Mané e Macarrão.

SORTEIO DE JOGADORES

A competição conta com a participação de jogadores do bairro e convidados. A formação das equipes foi mediante sorteio de jogadores por posições sob observação dos coordenadores Gilson Bia, Ricardo Bispo e Ronaldo Lino.

ARBITRAGEM

Ricardo Bispo (Folha Regional)

Evandro Sacoman (Arlete Salgados).

Nas fotos as equipes do Real Madrid, Juventus e da arbitragem.