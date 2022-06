Vacina contra Influenza está liberada para todos os públicos

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, informa que a partir de hoje (22), todas as pessoas que desejarem receber a vacina contra a Influenza podem procurar a unidade básica de saúde a que pertence, pois o Governo do Estado de São Paulo, liberou a vacinação para todos os públicos.

Contudo, a vacinação para o público-alvo que contempla crianças entre 06 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias, idosos, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas e professores também continua.

De acordo com o Grupo de Vigilância Epidemiológica do Estado, São Paulo atingiu apenas 54,3% da imunização dos principais grupos.

As vacinas contra a COVID-19 poderão ser administradas de maneira simultânea com a vacina da influenza, ou com qualquer intervalo na população a partir dos 12 anos. Já as crianças de 5 a 11 anos de idade deverão aguardar 15 dias entre a vacina COVID-19 e as demais vacinas do calendário.