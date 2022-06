Adamantina Rodeo Festival é prorrogado até domingo

A dupla sertaneja Leo e Rafael é a atração musical deste sábado (18), no Adamantina Rodeo Festival (ARF 2022). A festa terminaria hoje, porém em razão do cancelamento de ontem (17), ocorrido em razão das chuvas, os organizadores decidiram ampliar o evento para mais um dia. Com isso, o encerramento que seria neste sábado, passa a ser amanhã (19).

A atração musical para domingo está sendo definida, como revelou o Cabeludo Eventos ao Siga Mais, por volta das 13h de hoje. O organizador tem buscado entre artistas do seu relacionamento a disponibilidade de agenda para amanhã. Ocorrendo a definição, a atração será divulgada. Porém, destaca, não foi possível remarcar o artista Murilo Huff para o domingo.

O show deste sábado, com Leo e Rafael, ocorre em parceria com o supermercado Mituo. A cada R$ 70 em compras, no Supermercado, o cliente ganha um ingresso.