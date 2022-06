Copa Julio de Lucélia definirá neste sábado na Vila Freitas mãos dois semifinalista

Após as equipes luceliense do C.A. do Morro e Palácio do Sorvete, garantir a classificação para as semifinais na competição, a tradicional e melhor competição da Alta Paulista, a 9ª edição da Copa “Julio” Regional de Futebol Médio de Lucélia, definirá neste sábado (18) no campo da Vila Freitas em Adamantina, mais duas equipes semifinalista.

Os jogos serão realizados pelo segundo confrontos das quartas de finais, e será decisivo para as quatro equipes. No primeiro duelo às 15h30hs, o clássico adamantinense entre Rua F.C. e Vila Jamil F.C. e no segundo o Hooak Valem F.C. e Caveirão F.C. (Iacrí).

PRIMEIRO CONFRONTO

No primeiro confronto realizado no dia 15, no campo do Parque Cecap, em Adamantina, entre as equipes tivemos os seguintes resultados: equipe do Caveirão F.C. venceu por 1 a 0, e no segundo jogo a Rua 10 F.C. goleou por 4 a 1.

VANTAGENS

As equipes da Rua 10 F.C. e Caveirão F.C. jogam com vantagens do empate, por vencer o primeiro confronto.

Na foto os experientes jogadores Bilica e Juninho Maia, da equipe do Vila Jamil F.C. e Hookah Valem F.C.