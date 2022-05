Cabeludo Eventos anuncia data e grade de shows do Adamantina Rodeo Festival 2022

Em contato feito por telefone com a reportagem do Adamantina Net, às 19h desta sexta-feira (20), o empresário Emerson Caires ‘Cabeludo’, proprietário da Cabeludo Eventos, confirmou a realização do Adamantina Rodeo Festival 2022 e em primeira mão ao nosso Portal passou os detalhes do evento.

A edição deste ano ocorrerá no próximo mês,de 15 a 18 de junho (quarta-feira a sábado), no Recinto Poliesportivo ‘Sebastião Pires da Silva’.

Cabeludo também revelou ao Adamantina Net a grade dos shows já contratados. Serão quatro atrações de sucesso no atual cenário sertanejo: Dia 15 – Pedro Paulo e Alex com entrada gratuita;

Dia 16 – Diego e Vitor Hugo com ingresso disponibilizado a partir de compras no Supermercado Mituo; Dia 17 – Murilo Huff, ex da cantora Marília Mendonça, com entrada gratuita; Dia 18 – Léo e Rafael, os Meninos da Pecuária, também com ingresso disponibilizado a partir de compras no Supermercado Mituo.

“Pensamos em uma grade de shows que fosse um presente para Adamantina, tendo em vista seu aniversário no dia 13 de junho. E graças mais uma vez à parceria do empresário Carlinhos Mituo conseguiremos tornar o evento realidade”, enfatizou Cabeludo. E completou: “Chegamos a cogitar trazer um show maior, mas isso tornaria as despesas um absurdo, já que o mercado artístico está inflacionado neste momento, e, principalmente, para não repassar este custo à população adamantinense e regional, escolhemos cantores de qualidade e que também estão em alta nos rodeios do país.

Temos a certeza que será uma excelente festa”.

Além da data e das atrações musicais, o empresário confirmou o rodeio para as quatro noites, com a etapa do disputadíssimo Circuito Rancho Primavera. “O público do Adamantina Rodeo Festival 2022 terá mais uma vez toda a impecável qualidade de estrutura, profissionais, peões e animais que são características do CRP, como nos anos anteriores. Afinal, a Cidade Joia merece um evento do mais alto nível em todos os sentidos”, ressaltou.

Nos próximos dias outras novidades do ARF serão divulgadas.