Após reclamações, empresa explica intenso odor que incomodou população adamantinense

O forte mau cheiro que incomodou os moradores de Adamantina a partir do começo da noite de quarta-feira (11) gerou um grande volume de reclamações nas redes sociais. A origem apontada para o intenso odor seria a indústria de processamento de resíduos animais existente na Cidade Jóia.

O portal sigamais fez contato com os representantes da empresa Patense e a reportagem foi recebida no local, por dois gerentes, das áreas industrial e administrativa.

Na oportunidade os representantes explicaram sobre a situação pontual e reclamada pelos moradores.

Segundo informaram a reportagem do portal de notícias, a situação de quarta-feira desencadeada como consequência de falha mecânica em um dos caminhões de coleta de resíduos animais que retornava do Paraná, com carga recolhida em frigorifico do estado vizinho, para ser processada na indústria adamantinense.

No trajeto houve a falha mecânica, no Paraná – em local cerca de 500km de Adamantina – e até que fosse promovido o socorro ao veículo e seu restabelecimento, a carga transportada no caminhão chegou à empresa adamantinense com atraso de seis horas. O horário habitual de recepção dessa linha é 9h00 da manhã, porém chegou às 15h00.

De acordo com a empresa, essa janela de seis horas em que a carga ficou retida na carroceria do caminhão, combinada com as condições climáticas de calor, acelerou os processos de exalação de odores. “Quando houve seu descarregamento e até o início do seu processamento, houve a exalação de intenso odor, em parâmetros atípicos para a rotina da unidade industrial local”, justificou a empresa Patense.