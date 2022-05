Classificado no Sub-11 para semifinal, categorias do Guarani Adamantina buscam resultados neste sábado

Neste sábado (14) as três equipes do Guarani FC/Capaz/Selar de Adamantina voltam a campo para buscar a vitória pela 5ª rodada da Copa Judá Regional de Futebol.

As partidas do Sub-11, Sub-13 e Sub-15 serão disputadas no Estádio Municipal ‘Antônio Goulart Marmo’, a partir das 8h.

O adversário desta vez é o Aitec, de Tupã.

De acordo com a comissão técnica, o Sub-11 já conquistou a classificação para a semifinal da competição com duas rodadas de antecedência. E as outras duas categorias continuam vivas e buscarão o bom resultado para também encaminharem uma vaga na semi.

Os jogos no Estádio têm entrada gratuita e sem restrição quantidade de público.

As equipes do Guarani Adamantina são fruto de parceria firmada entre a Prefeitura por meio da Selar (Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação) e a Instituição Capaz por meio do seu Departamento de Esportes.