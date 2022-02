Adamantina ganha loja “DUZÃO CELULARES”

Adamantina ganhou na última sexta-feira (28), uma loja da Duzão Celulares que foi modernamente instalada na avenida Capitão José Antônio de Oliveira, 416 no centro da Cidade Joia.



A Duzão Celulares – que conta com matriz em Flórida Paulista e que é comandada pelo dinâmico e jovem empresário José Eduardo Segura, o “Duzão” – resolveu ampliar seus horizontes e investir na cidade vizinha, Adamantina.



Especializada em manutenção de aparelhos celulares, tablet’s e outros tipos de eletrônicos, a Duzão Celulares também comercializa acessórios, carregadores, capinhas, aplica películas e realiza outros tipos de serviços visando deixar os seus clientes sempre no modo “on”.

Um dos grandes diferenciais da loja é a troca de vidro de celulares, sem a necessidade de substituição do display, o que torna o serviço mais barato e rápido.



“Prezamos pela qualidade dos serviços com preço justo e garantia aos clientes. Convido toda a população de Adamantina e cidades vizinhas para conhecer a nossa loja e tudo o que oferecemos”, convidou o Duzão.