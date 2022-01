Ação realizada em parceria entre Prefeitura de Adamantina, ACE e Sincomércio testa mais de mil pessoas

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, realizou em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Adamantina (ACE) e o Sincomércio uma ação com o objetivo de testar de forma gratuita empresários e funcionários ligados ao comércio para detectar casos positivos da Covid-19.

De acordo com os dados da pasta, entre os dias 13 e 21 de janeiro foram realizados 1191 atendimentos. Deste total, 155 pessoas testaram positivo, sendo que 86 delas eram sintomáticas e 69 não apresentavam sintomas. 1036 pessoas testaram negativo. Ao todo, a taxa de positividade foi de 13,01%.

“Reforçamos mais uma vez que os pacientes que testaram positivo devem manter o isolamento social. Essa medida é fundamental para a saúde de toda a coletividade”, relembra o secretário de saúde, Gustavo Taniguchi Rufino.





Ação de testagem no sábado (22)

No último sábado (22), a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, testou 285 pessoas. Do total, 213 testes deram negativo e 72 positivos. 15 pessoas que retiraram a senha não compareceram para a realização do teste. Foram distribuídas 300 senhas.

Os pacientes que testaram positivo, foram atendidos por médicos da Secretaria de Saúde. Todos foram orientados aos protocolos e receberam receita médica. Aos trabalhadores foi disponibilizado atestado médico.