Inscrições para Programa de Residência Multiprofissional da UniFAI seguem abertas até 23 de janeiro

Segue até este domingo, 23, o período de inscrições para o Processo Seletivo para o preenchimento de seis vagas do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva e Atenção Básica do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI).

As inscrições poderão ser feitas exclusivamente via internet, no site www.consesp.com.br, ao custo de R$ 210. As vagas, com duração de dois anos, são para as categorias profissionais de Fisioterapia, Enfermagem e Nutrição, sendo duas para cada categoria, e as bolsas somam valor bruto de R$ 4.106,09. O pré-requisito exigido para todos os programas é o diploma ou Declaração de Conclusão do Curso de Graduação na categoria profissional.

As provas da 1ª fase serão realizadas no dia 30 de janeiro, um domingo, às 9 horas (com abertura dos portões às 8h e fechamento às 8h45), no Câmpus I da UniFAI, na rua Nove de Julho, 730, em Adamantina.

A 2ª fase será realizada no dia 15 de fevereiro, uma terça-feira, em locais e horários a serem informados no edital que divulgará o resultado da 1ª Fase.

Todas as medidas de segurança sanitária contra o novo coronavírus (Covid-19) deverão ser observadas, sendo obrigatório o uso de máscara de proteção facial a todos os participantes e funcionários, a medição da temperatura corporal e a higienização das mãos com o uso de álcool a 70%.

Segundo o edital, são condições para inscrição nos Programas de Residência, entre outras, ter graduação completa no curso correspondente à Residência para a qual se inscreveu, além de possuir registro no respectivo órgão de classe. O candidato que possua diploma de graduação expedido por instituição estrangeira, deverá apresentar no ato da posse, diploma validado no Brasil.

“Na eventualidade de vínculo empregatício entre os futuros participantes dos Programas de Residência com instituições públicas ou instituições privadas, os mesmos deverão apresentar atestado expedido pelo empregador de que não receberão salários ou outros rendimentos de qualquer natureza enquanto participarem dos Programas de Residência”, alerta o edital.

As provas

A duração da prova objetiva será de três horas. O candidato que efetuar mais de uma inscrição receberá as respectivas folhas de respostas e deverá preenchê-las dentro do prazo máximo determinado.

Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com antecedência mínima de uma hora, munido de caneta transparente azul ou preta, lápis preto e borracha e um documento original de identificação pessoal com foto (RG, carteira do Conselho de Classe, CNH ou passaporte).

As provas conterão 20 questões de Políticas de Saúde e 30 de Conhecimentos Específicos.

A prova objetiva será avaliada na escala de zero a 100 pontos e terá caráter eliminatório e classificatório. Serão considerados reprovados os candidatos que obtiverem porcentagem inferior a 50% da prova objetiva.

O gabarito oficial e a prova objetiva (teste de múltipla escolha) da 1ª fase serão disponibilizados no site da Consesp, após as 17 horas do dia 30 de janeiro e permanecerão no site pelo prazo dois dias.

A divulgação do resultado da 2ª fase será publicada no site da Consesp, no dia 17 de fevereiro, após as 17 horas e permanecerá no site também pelo prazo de dois dias.

Matrículas

Os candidatos aprovados deverão providenciar a matrícula nos dias 21 e 22 de fevereiro (segunda e terça-feira respectivamente). Após esse período, serão considerados desistentes.

Para efetuar a matrícula o candidato deverá se apresentar à Comissão de Residência Multiprofissional (Coremu) da UniFAI, situada na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, no Câmpus I, no horário das 8h às 11h e das 13h às 17 horas.

A matrícula para admissão nos Programas de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva e Atenção Básica poderá ser feita pessoalmente ou por procuração, na forma da lei e mediante apresentação do documento de identidade legal do procurador, devendo apresentar as cópias seguidas do original do RG, do CPF, carteira do respectivo Conselho Regional ou protocolo, diploma de graduação ou declaração de conclusão do curso de graduação correspondente, PIS/PASEP ou NIT, título de eleitor e comprovação de regularidade junto à Justiça Eleitoral , duas fotos 3×4, dados da Conta Corrente para recebimento da bolsa (preferencialmente no Banco do Brasil), Certificado Militar (para candidatos do sexo masculino), além de documento de comprovação do Grupo Sanguíneo e Fator RH e Carteira de Trabalho.

Mais informações podem ser obtidas no site da Consesp, no edital disponível no Portal da UniFAI ou pelo telefone (18) 3502-7010.