Comitiva de Adamantina visita Parque Tecnológico e Secretaria de Desenvolvimento Econômico em São José dos Campos

O prefeito Márcio Cardim, os secretários João Vitor Marega e Sergio Vanderlei e o engenheiro Vinícius Ribeiro estiveram na cidade de São José dos Campos com o objetivo de conhecer o Parque Tecnológico bem como a Secretaria de Desenvolvimento e Tecnologia de São José dos Campos.

Participaram ainda da visita o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cervelheira, o assessor da presidência do Crea-SP, Daniel Robles e representando a OAB de Adamantina, o advogado Hélio Malheiros.

De acordo com o prefeito Márcio Cardim, além de conhecer o espaço, foram visitadas ainda as empresas que desenvolvem produtos de inovação com o foco no desenvolvimento e geração de emprego e renda.

“Essa visita é muito importante, pois possibilitou que fizéssemos os contatos e, ainda, para levarmos esse case de sucesso para o nosso município, dentro de um Parque Tecnológico que estamos estruturando”, afirma.

O prefeito Márcio Cardim ainda agradeceu o prefeito de São José dos Campos, Felicio Ramuth que esteve presente durante toda a visita, bem como a equipe da prefeitura.

De acordo com o secretário de inovação e desenvolvimento econômico, Alberto Marques Filho, a criação de secretaria de desenvolvimento econômico em Adamantina faz sentido, pois é o órgão que terá condições de pensar o futuro do município de forma estratégica, aparelhar pessoas e preparar espaços para a melhoria da cidade.

“Ficou muito claro que os gestores que estiveram aqui querem prover o desenvolvimento para a região, por meio da atração de novas empresas e geração de novos postos de trabalho, formação do capital humano local. Estamos à disposição para ajudar!”, assegura.

SOBRE O PQTEC

O Parque Tecnológico São José dos Campos é um espaço onde objetiva-se fazer a promoção da ciência, da tecnologia, da inovação e do empreendedorismo por meio do desenvolvimento das empresas e instituições que estão vinculadas.

Ao todo, ele tem mais de 300 empresas vinculadas, 188 mil metros quadrados e cerca de 7 mil pessoas circulam no local diariamente.