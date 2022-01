Realização de eventos já agendados para este mês depende de redução de casos de Covid-19

Janeiro seria um mês que Adamantina deveria ter pelo menos três grandes eventos iniciados e realizados, porém, o atual cenário da pandemia da Covid-19, novamente com o aumento expressivo de casos positivos/ativos, pode causar a suspensão ou cancelamento dos mesmos.

Um deles, por sinal, a tradicional Copa Unipedras UniFAI de Futsal, que ocorreria de janeiro a março, já foi cancelada pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação.

O anúncio foi feito nesta semana, considerando a disseminação do vírus no município e região, bem como o o agravamento da situação epidemiológica.

Para o dia 26 de janeiro ainda está prevista a apresentação do Futebol Freestyle, às 17h, na quadra do Parque dos Pioneiros.

O evento deve contar com a presença dos atletas Ricardinho Chahini e Letícia Santos.

Uma realização do SESC (Serviço Social do Comércio) na programação do Verão 2022 com apoio da Prefeitura de Adamantina.

Já no dia 30 de janeiro, por enquanto, continua mantido o lançamento do projeto Um Bairro em Ação, uma parceria entre a Prefeitura, UniFAISelar, Secretaria de Cultura e Turismo e Fundo Social de Solidariedade.

O evento prevê promover Festival de Pipas, Rua de Lazer com brincadeiras, oficinas, esportes e cultura, como também terá a presença da Banda Marcial e o Ônibus Roda Cultura.

O local ´´e o Parque dos Pioneiros, das 9h às 13h.

Mas, segundo orientação da Secretaria Municipal de Saúde, a confirmação dos eventos dependerá especificamente dos índices epidemiológicos ligados à Covid-19 no município a serem observados nos próximos dias.