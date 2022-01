Colisão entre dois caminhões deixa três pessoas gravemente feridas

A colisão entre dois caminhões ocorrida na vicinal que liga os municípios de Tupã, Bastos e Quatá deixou três pessoas gravemente feridas.

O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (14), próximo ao “Rancho do Suco”.

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros de Tupã com o apoio de uma ambulância e equipes da concessionária que administra a rodovia.



Foram registradas vítimas presas em ferragens. Os envolvidos foram levados para a Santa Casa de Tupã.

No momento da postagem desta matéria, equipes da Polícia Técnico Científica ainda trabalhavam na pista que seguia interditada. As causas do acidente serão apuradas em um inquérito que será instaurado pela Polícia Civil.

A reportagem do portal Adamantina Net segue acompanhando esta ocorrência.