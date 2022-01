Com gol do adamantinense Pedro Rinaldi, Mirassol avança na Copinha

De virada, em uma partida realizada na noite desta quarta-feira (12) em Bálsamo, na Região Metropolitana de São José do Rio Preto, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior – Copinha – o Mirassol Futebol Clube eliminou por 3 a 1 a equipe do Atlético-MG. Um dos gols da equipe paulista foi marcado pelo atleta adamantinense Pedro Rinaldi.

O Atlético Mineiro abriu o placar aos 15 minutos de jogo, com Daniel Borges. A equipe paulista, de Mirassol, reagiu e virou o jogo ainda no primeiro tempo, com um gol contra de Luís Fernando, e depois o segundo gol com Pedro Rinaldi. No segundo tempo, o terceiro do Mirassol foi marcado pelo atleta Danilo. “É uma sensação inexplicável. Felicidade imensa em poder ajudar minha equipe nesse momento tão importante, e contra uma equipe qualificada como é a do Atlético”, descreveu o atleta adamantinense.

Esse resultado final eliminou o Atlético-MG e colocou o Mirassol na terceira fase da Copinha. A próxima partida da equipe paulista será nesta sexta-feira (14), às 16h, contra o Sport Recife (PE). Veja aqui a tabela dos jogos.

Pedro Rinaldi ressaltou ter se preparado para esses desafios e reconhece a importância da Copinha e apoio da torcida ao time. “Vim trabalhando bastante buscando essa oportunidade e graças a Deus pude corresponder quando ela apareceu”, disse. “É uma experiência incrível, tanto pelo ambiente e importância que sabíamos que ela tem na nossa carreira, quanto pelo apoio que estamos recebendo da nossa torcida”, continuou.

O atleta adamantinense é filho da professora Adriana Rinaldi e do frentista e ex-atleta do futsal adamantinense Ademir Pedro Rinaldi e sempre teve a vida ligada ao esporte, sendo iniciado em escolinhas de base e atuado em equipes de futebol de campo e futsal, em Adamantina. Depois, passou pelo Grêmio Prudente e Atlético, até chegar ao Mirassol, em março de 2019.