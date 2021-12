Voleibol de Adamantina participa de torneio da Liga em Araçatuba

O projeto Viva Vôlei mantido pela Prefeitura do Município de Adamantina, Secretaria de Esportes Lazer e Recreação em parceria com UniFAI, Judiciário e Instituição Capaz, participa neste domingo, dia 5, na cidade de Araçatuba a partir das 8h00 de um torneio promovido pela Liga Amar de Voleibol.

Pela categoria infantil masculino Adamantina enfrentará a cidade de Cafelândia e no feminino infantil as 11h00 o jogo será contra o município de Avanhandava. Os jogos serão realizados no Ginásio Plácido Rocha e Ginásio do Vavá.

Os jogos servirão para a preparação da equipe adamantinense que se classificou após o título da fase regional contra Presidente Prudente na casa das anfitriãs pelo placar de 2 sets 0, com parciais de 25 /11 e 25/20.

A final estadual está marcada para acontecer na cidade de Serrana -SP no período de 11 a 18 de dezembro.

A Secretaria de Esportes Lazer e Recreação de Adamantina parabeniza todos os atletas do Projeto Viva Vôlei, que tem como coordenador o Professor Pedro Milanezi.