Atletas de Adamantina realizam testes rápidos para participar de competições oficiais

A “Retomada Esportiva” competição oficial da Secretaria de Esportes Lazer Juventude do Estado (SELJ), vem sendo realizada em Adamantina com jogos no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo e no Ginásio de Esportes Paulo Camargo.

As categorias menores de futebol de campo (sub 11, sub 13 e sub 15,) a equipe de futsal livre e as equipes de voleibol masculino e feminino participarão da “Retomada Esportiva”, além do campeonato estadual de futebol e copa de voleibol.

Desta forma foram disponibilizados para o Adamantina através da secretaria estadual de Esportes 200 testes rápidos para o município participar das competições.

Os testes estão sendo realizados pela secretaria municipal de saúde nos atletas que participarão da competição, tendo a coordenação e supervisão da SELAR.

“Queremos que todos os nossos atletas participem da competição com segurança dentro do protocolo de saúde do Governo do Estado de São Paulo”, ressaltou o secretário de Esportes

Ronaldo Pereira Dutra (Tuiuiu).