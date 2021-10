Com recorde e ouros, adamantinense é destaque na 68ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros

Depois de Izabela Rodrigues da Silva se tornar a primeira adamantinense de toda a história da Cidade a disputar os Jogos Olímpicos (Tóquio 2020), agora foi a vez de Lucas Marcelino dos Santos dar orgulho a Adamantina no Atletismo.

Representando a UNISANT’ANNA, universidade onde cursa Educação Física como bolsista, conforme publicou site Impacto Notícias, ele sagrou-se campeão e ainda bateu o recorde brasileiro universitário no salto em distância na 68ª edição dos JUBs (Jogos Universitários Brasileiros), disputada em Brasília e que terminou neste final de semana (17 de outubro).

Lucas chegou a nada menos que 7 metros e 69 centímetros, superando assim a marca anterior que era de 7 metros e 67 centímetros.

Além de alcançar esse feito, o adamantinense foi ouro no revezamento 4×100.

A competição reuniu atletas/estudantes de 400 instituições em 26 modalidades.

“Por se tratar de final de temporada e as condições da pista não serem as melhores, o resultado me surpreendeu. Agora, vamos descansar por algumas semanas e depois retornaremos aos treinos de base, período preparatório para o ano que vem”, destacou o adamantinense ao Impacto.