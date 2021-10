“Problemas identificados no sistema vertical no Cemitério já foram solucionados”, afirma Prefeitura

No dia 22 de agosto o vereador Antônio Leôncio ‘Bigode da Capoeira’ (PODE) postou em seu perfil no Facebook um vídeo gravado no Cemitério Municipal, onde mostrou vazamento de líquido e relatou haver mau cheiro nos túmulos (gavetas) do sistema vertical. Dois dias depois (24), ele e outros legisladores (Alcio Ikeda e Rafael Pacheco) encaminharam denúncia ao MPSP (Ministério Público do Estado de São Paulo) e TCESP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) sobre o caso.

Na semana passada a reportagem do Folha Regional entrou em contato com a Administração Municipal e solicitou informações se havia sido tomada providências.

“A Prefeitura de Adamantina por meio da Secretaria de Obras informa que o problema identificado já foi resolvido pela pasta. Os primeiros túmulos instalados apresentaram problemas tecnológicos que assim que identificados foram imediatamente solucionados”, afirmou.

Para que a situação não volte a ocorrer, ainda segundo a resposta, “as gavetas em construção possuem uma nova tecnologia onde não foram apresentados problemas de vazamento. ”

O conjunto gavetas no sistema vertical está construído no fundo do Cemitério Municipal e teve a utilização iniciada oficialmente no dia 11 de outubro de 2019.