Prefeitura decretará hoje novas medidas restritivas em Adamantina devido ao aumento dos casos de Covid-19

A Prefeitura de Adamantina anunciou no começo desta tarde que decretará novas medidas restritivas em virtude do aumento de casos de Covid-19 no município.

As restrições serão reveladas em uma Live marcada para hoje (quarta-feira), a partir das 19h30, no Facebook (prefeitura.adamantina).

Está circulando nas redes sociais um texto, que supostamente teria sido publicado pela Prefeitura, com a indicação de quais poderão ser as medidas anunciadas como, por exemplo, “proibição de caminhadas, aglomerações, festas e restrição de 50% nos cultos religiosos entre outras medidas.” A mensagem fala ainda que haveria a possibilidade de contaminação ser “provavelmente variante delta, que se espalha muro mais rápido.” E afirma que o “aumento de casos está proporcional ao nível que a epidemia estava no Ápice.” No entanto, a reportagem do Adamantina Net não conseguiu contato para confirmar tais informações.