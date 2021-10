Camda novamente é destaque no ranking Valor 1000

Os resultados consolidados e o ranking final das empresas que compõem Valor 1000 são fruto de um trabalho coletivo de coleta, tratamento, tabulação e análise realizados há mais de 20 anos consecutivos e que envolve diversos profissionais do Valor, em parceria com a Serasa Experian e o Centro de Estudos em Finanças da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAE).

Para esta edição, 1.102 balanços foram analisados onde profissionais responsáveis se debruçam sobre informações contábeis e financeiras coletadas a partir de dados públicos ou fornecidos pelas empresas para avaliar diferentes aspectos dos negócios (receitas, despesas, margens, dívidas), definir o ranking final das mil maiores empresas e elencar os destaques dos 26 setores de atividade que compõem o anuário.

Novamente a Camda foi destaque neste conceituado anuário ocupando a classificação no ranking com a 572ª posição apontado entre as 1.000 empresas selecionadas (melhorando seu índice em 106 colocações em relação ao último levantamento). Filtrando através do setor de atividade (neste caso, no ramo agropecuário) a Camda ocupa a 40ª colocação.

Esse reconhecimento evidencia o poder do cooperativismo, do trabalho conjunto e da atuação do sistema cooperativo brasileiro, que auxilia no desenvolvimento das cooperativas através da capacitação profissional, preocupação com o cooperado e com a sociedade e o foco em inovação e tecnologia.

“É o registro e reconhecimento pela gestão eficaz, empregada na administração dos anseios de seus mais de 24.200 cooperados que acompanham e prestigiam as iniciativas, pois são voltadas para uma prestação de serviços, não só na assistência técnica prestada diretamente nas propriedades dos associados – através de equipe altamente qualificada nas áreas de agronomia, zootecnia, gratuitamente – como no fornecimento de insumos e defensivos com valores competitivos”, apontou Osvaldo Kunio Matsuda, diretor presidente da Camda.

“Esse destaque acontece graças à dedicação de todo o corpo de colaboradores que atuam inspirados na proposta e cultura da diretoria, valorizando o cooperado como um parceiro especial”, finalizou Matsuda.