Grave acidente entre Kombi e caminhão na SP-294 deixa três pessoas feridas

No início da noite desta quinta-feira um grave acidente foi registrado no trevo de acesso ao Terceiro Distrito Industrial na SP-294 em Tupã.

De acordo com as informações obtidas no local, uma perua Kombi trafegava pela referida rodovia, no sentido de Tupã para Herculândia, quando no trevo teve sua trajetória interceptada por um caminhão, placa de Tupã, que tentava cruzar a Rodovia.

Com o impacto a perua atravessou todas as faixas de rolamento saindo da pista além do acostamento no sentido oposto ao que trafegava, vindo a cair em uma valeta para escoamento das águas pluviais.



Na Kombi havia nove ocupantes, sendo que três ficaram feridos, sendo um com ferimentos mais graves, inclusive com uma fratura exposta, e duas vítimas leves. As vítimas foram levadas para Santa Casa de Tupã, por equipes de socorro da concessionária Eixo.

O Corpo de Bombeiros de Tupã também esteve no local, e tomou medidas para evitar incêndios, uma vez que a Kombi tinha um vazamento significativo de combustível. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para registro do boletim de ocorrência. Equipes da Eixo também sinalizaram o local.