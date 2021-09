Mostra de Profissões em tempo de Pandemia

Na próxima semana, entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro, ocorre a XIII Mostra de Profissões do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), porém, será por meio de uma proposta “híbrida” para um atendimento de acordo com as necessidades dos alunos interessados em conhecer de perto os 34 Cursos disponibilizados para a comunidade.

Trata-se de um evento com promoção da Pró-Reitoria de Extensão e execução da Instituição para uma aproximação com a comunidade em nível regional, portanto, todas as ações são necessárias visando à inserção institucional de acordo com a proposta da Mostra por meio de diversas ações lúdicas.

A Prof.ª Dra. Liliana Martos Nicoletti Toffoli, pró-reitora de Extensão e responsável pelas atividades direcionadas e projetadas com os visitantes das escolas em geral, destaca a necessidade da participação nas propostas denominadas de “práticas” pelos alunos e alunas, considerando que será necessário entrar em sintonia para que a decolagem ocorra conforme a escolha pelo curso.

Neste cenário mais do que interessante para os visitantes nas propostas presencial ou “remota”, a criatividade deve ser a marca registrada para uma sintonia entre a equipe da Mostra e aqueles que estarão apertando os cintos nesta decolagem rumo ao futuro.

A expectativa das coordenações dos cursos são as melhores possíveis nas apresentações e promoções dos cursos oferecidos pela UniFAI nas áreas das Exatas, Humanas, Saúde e Agrárias.

Por exemplo, a coordenadora do curso de Fisioterapia, Prof.ª Ma. Leandra Navarro Benatti afirma, a saber: “na Mostra de Profissões, os estudantes experimentam o contato real com o universo acadêmico e vivenciam atividades práticas. Nós, professores e alunos do curso de Fisioterapia da UniFAI, temos a oportunidade de conversar sobre habilidades, mercado de trabalho e o futuro da profissão, podendo tanto despertar o desejo pelo curso, quanto direcionar as possibilidades para a realização da graduação”.