Homem é preso pela Polícia Militar com mais de 400 kg de maconha

Na madrugada desta quarta-feira o Sargento Morcillo e o Soldado Mariotti regressando do Distrito de Varpa pela estrada vicinal que faz a ligação com a cidade de Tupã, próximo ao cruzamento com a Estrada do Picadão, suspeitaram de um veículo C4 Pallas, pois o mesmo estava muito baixo.

Ao dar sinal de para o motorista atendeu, e desceu do veículo. Com ele nada de ilícito foi encontrado, no entanto ao olhar dentro do carro já foi possível visualizar centenas de tijolos de maconha.

Rapidamente foi solicitado apoio dos Cabos Rodrigo, Duque, Rogério Silva e Ribeiro, uma vez que é comum que este tipo de transporte seja realizado com escolta, e que poderia tentar “resgatar” o entorpecente.

O veículo e o traficante foram encaminhados para Central de Polícia Judiciária, onde foi feita a contagem e passagem da droga, sendo que somaram 548 tijolos de maconha, pesando 429 quilos.

O preso relatou que havia deixado o veículo com outro indivíduo no final da tarde, na vicinal que liga Tupã a Varpa, e que o carro lhe foi entregue carregado, e ele levaria a droga para cidade de Marília. O indivíduo permaneceu preso.