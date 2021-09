Fundo Social de Adamantina desenvolve projeto “Meu Bairro em Ação”

O Fundo Social de Solidariedade de Adamantina desenvolverá projeto que objetiva atender crianças, jovens e adultos de praticamente todos os bairros de Adamantina com atividades culturais, esportivas e de entretenimento, além de diversas oficinas para qualificação de mão de obra.

No projeto estão envolvidas as secretarias municipais de Cultura e Turismo, Esporte, Recreação e Lazer, Saúde e Assistência Social e, ainda, a Instituição Capaz.

A primeira etapa do projeto terá início em outubro até janeiro de 2022. A cada sábado, no período da manhã, um bairro será contemplado com rua de lazer, oficinas de musicalidades, contação de histórias, jogos de basquete, tênis de mesa, futsal, vôlei, peteca e muitas brincadeiras, sendo as atividades orientadas por monitores.

Paralelo a essas atividades, a comunidade também será beneficiada durante os dias da semana com cursos de qualificação de confeito; manipulação de alimentos; mecânico auxiliar automotivo; mecânico de suspensão; direção e freios veículos leves; pintor imobiliário; instalador hidráulico; eletricista instalador residencial; assistente de recursos humanos; assistente financeiro; liderança e desenvolvimento do potencial humano; e, uma grande novidade, oficina de upcycle.

Para a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Adamantina, Marisa Cardim, o projeto “Meu Bairro em Ação” visa envolver as comunidades em atividades culturais, esportivas e de qualificação, trazendo novos horizontes de convivência e aprendizado.

“O Poder Público terá papel fundamental neste pós-pandemia, com esperança de dias melhores”, ressalta. “Nossa intenção, inclusive, para o próximo ano, em uma segunda etapa do projeto, é aumentar ainda mais as atividades com capoeira, aulas de danças, oficinas em outros segmentos e muito mais. Vamos movimentar a nossa comunidade”, finaliza.