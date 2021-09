“SUCÃO DA LE” é inaugurado em Adamantina

Foi inaugurada na manhã de hoje (6) em Adamantina a empresa “Sucão da Le”.

A empresa tem o comando da jovem adamantinense Letícia Garcez, filha do casal Marcelo Garcez e Fabiana (Agroeste Tratores) e está recebendo a visita de amigos, familiares e clientes neste dia especial de inauguração.

O Sucão da Le oferece sucos, vitaminas, salgados diversos, mini pizzas e sobremesas.



O horário de funcionamento é das 7h às 19h, de segunda a sábado onde os clientes podem aproveitar para se refrescarem com os sucos do cardápio e até mesmo para fazerem as refeições com sabor e praticidade.



O Sucão da Le fica ao lado do Salão Beleza Mundial, na Rua Deputado Salles Filho, 33 (próximo ao Pátio da Feira Livre da Estação Recreio). Telefones: (18) 99775-5695 ou (18) 99631-0161.