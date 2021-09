Adamantinenses têm até 10 de setembro para se inscrever na 13ª Escola de Inovadores

Estão abertas até o próximo dia 10 de setembro as inscrições para a 13ª Escola de Inovação, direcionada para pessoas com interesse em desenvolver seu próprio negócio, notadamente alunos e ex-alunos de cursos técnicos e tecnológicos do CPS ou de qualquer instituição de ensino público ou privado de nível médio, médio-técnico ou superior, bem como empreendedores de Adamantina e região.

A informação foi passada ao Folha Regional pela agente de inovação do Centro Paula Souza, Izabel Castanha Gil.

O cronograma traçado para a edição deste ano prevê que entre os dias 13 e 14 de setembro seja feita a seleção dos projetos inscritos, depois, dia 15 ocorre a divulgação dos selecionados e entre 16 e 24 de setembro se dará o início das atividades.

O curso é totalmente gratuito, terá carga horária de 40h e fornecerá certificado.

A inscrição deve ser feita direto no site www.inova.cps.sp.gov.br Mais informações podem ser buscadas no telefone (18) 99730 0635.