Sicoob Nosso adquire prédio do antigo Cine Santo Antônio em Adamantina

A nova unidade abrigará o ponto de atendimento e a sede administrativa preservando elementos históricos

No dia dois de setembro de 2021, o Sicoob Nosso assinou os papéis de compra do prédio do antigo Cine Santo Antônio em Adamantina.

Após meses de negociação, a compra vem para somar no desenvolvimento de Adamantina, preservando a história do prédio e prezando pela experiência cultural da comunidade.

“O prédio do Cine Santo Antônio entra mais uma vez para a história, agora será um marco também do cooperativismo regional”, relata o presidente do conselho de administração do Sicoob Nosso, Osvaldo Kunio Matsuda.





Inaugurado em 1954, o Cine Santo Antônio foi um cinema de rua de apenas uma sala, com capacidade total para 1.200 pessoas, dividido entre plateia térrea e um mezanino, chamado de Pullman, acessado por duas enormes escadarias laterais. Era administrado pela Empresa Teatral Peduti e após algumas décadas de funcionamento foi fechado.



O Cine Santo Antônio marcou muitas vidas, exercitou o nosso senso de comunidade e enriqueceu a cultura local.

“Preservaremos alguns elementos históricos do prédio, que foi um dos cartões postais de Adamantina, e modernizaremos a estrutura, para oferecer um atendimento mais confortável para nossos cooperados e acomodar nossa Unidade Administrativa, que cresce junto com nossa cooperativa”, afirma Matsuda.

Essa aquisição feita pelo Sicoob Nosso significa que as memórias sempre terão um refúgio, sejam para aqueles que viveram os tempos do belo monumento, como para aqueles que não tiveram a oportunidade de vivenciar de perto.

O nosso maior bem é a nossa cultura.