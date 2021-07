Grave acidente entre van e caminhão deixa feridos

No início da noite deste domingo (11), foi registrado um grave acidente na Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo, SP-563, (Rodovia da Integração), no local conhecido como Trevo do Motel Aeroporto de Andradina.

Segundo informações obtidas pela reportagem, colidiram um caminhão de Andradina e uma van de Paulicéia.

O motorista do Caminhão sofreu ferimentos, corte na testa e tem suspeita de fratura em uma das pernas.

Já na van, uma mulher sofreu fratura em uma das pernas e no braço esquerdo.

Não foi divulgado o estado de saúde do motorista da van.