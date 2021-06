DR. TAIRO HOSOUME: “Consultar o oftalmologista pode afastar risco de glaucoma”

Na quarta-feira (26), foi o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, que causa a cegueira e apresenta-se como uma doença silenciosa, mas que tem tirado a visão de milhares de pessoas tendo como um dos fatores a falta de informação.

Segundo o médico oftalmologista dr. Tairo Hosoume, é preciso estar atento à doença que, no estágio inicial, não apresenta sintomas. Dr. Tairo explica que existe um nervo que faz conexão do olho com o cérebro.

“As imagens que chegam ao fundo do olho – que é luz – são processadas e se transformam em impulso elétrico que passa pelos neurônios desse nervo fazendo a conexão com o cérebro. O glaucoma é a morte da célula que faz a conexão do olho com o cérebro”, explicou.

Ainda segundo o oftalmologista, essa célula não se regenera e, quando morre, isso ocorre sem causar inflamação, ou seja, não causa dor. Por isso, a pessoa não percebe. Mesmo com a pandemia da Covid-19, a Clínica Hosoume, comandada por dr. Tairo, mantém os atendimentos respeitando todos os protocolos de prevenção e higiene para garantir a saúde dos olhos de seus pacientes.

Dr. Tairo é especialista no assunto e conta com modernos equipamentos para garantir um diagnóstico preciso e o tratamento eficaz para cada caso.

A Clínica Hosoume fica na rua Euclides da Cunha, 333 – centro de Adamantina. Telefone: (18) 3521-2688.