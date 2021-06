Chuva intensa novamente forma alagamentos no centro de Adamantina

A intensa chuva que caiu em Adamantina entre o final da manhã e começo da tarde de hoje (quinta-feira) mais uma vez gerou alagamentos em pontos de Adamantina e gerou prejuízos a proprietários de veículos.

Segundo postagens de vídeos e fotos nas redes sociais, mereceu destaque a verdadeira ‘lagoa urbana’ formada no centro da cidade, mais precisamente na Avenida Deputado Cunha Bueno esquina, entre as Ruas Nove de Julho e Joaquim Nabuco, defronte da Acrea.

A concentração das águas pluviais também foi volumosa, como já se tornou costume, no cruzamento da Avenida Capitão José Antônio de Oliveira com a Rua General Izidoro, esquina do Supermercado Godoy/ Ave Cristo.

Nos dois locais, a duradoura enxurrada e o represamento da chuva, devido à deficiência de escoamento, arrastaram carros que estavam estacionados e até invadiram casas/comércios.



Nossa reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros de Adamantina que informou que até o momento da postagem desta matéria, não havia atendido nenhuma ocorrência relacionada com as fortes águas da chuva que caiu sobre a Cidade Joia.

O Adamantina Net mantém contato com a Prefeitura Municipal visando buscar maiores informações sobre os locais mais afetados.